Зеленский обсудил с госсекретарем США возможность получения кредита 

Президент Владимир Зеленский обговорил с государственным секретарем США Майком Помпео возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантия для стабилизации экономики.

Об этом шла речь между в телефонном разговоре между представителями государствв.

Также Зеленский поблагодарил США за выделение помощи Украине на борьбу с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом", – отметил Владимир Зеленский.

Сообщался, что возможная помощь может пойти в дополнении к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других зарубежных партнеров.

Напомним:

Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита 5 миллиардов долларов.

Всемирный банк поприветствовал принятие закона о рынке земли, однако указал, что важно дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения конкуренции. Также банк призвал принять ряд новых законов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Для соглашения с Международным валютным фондом о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиардов долларов оставалось выполнить два prior actiions: принятие закона про рынок земли и проект закона 2571 о экс-владельцах обанкротившихся банков.

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала "антиколомойский" закон №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

В законопроект нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения

Позже сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов, а совместно от Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить "не менее" 10 млрд дол.

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Экономическая правда