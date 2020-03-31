ВЕРХОВНА РАДА ВІДКРИЛА РИНОК ЗЕМЛІ

Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Згідно з оновленою версією документу, з другого півріччя 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

Відкриття ринку землі було однією з вимог продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадуємо:

27 березня на засіданні фракції "Слуги народу" депутати вирішили переглянути земельний законопроєкт.

У перші два роки буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки, як передбачено нинішнім проєктом.

Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі.

На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

13 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

3 січня 2020 року до ВР було подано законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення №2278-10 з правками до другого читання.

Документ передбачав заборону іноземцям набувати право власності на земельні ділянки – заборона повинна втратити чинність за умови схвалення продажу землі іноземцям на референдумі.

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Економічна правда