Світовий банк привітав земельну реформу та закликав прийняти нові закони

Світовий банк привітав прийняття закону про ринок землі, проте вказав на важливість допуску до ринку юридичних осіб для гарантування конкуренції. Також у банку закликали прийняти нові закони.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Світовий банк вітає прийняття Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого і ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Але для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців та забезпечити прозорий продаж земель, ми закликаємо якнайшвидше ухвалити низку додаткових законів", - зазначив СБ у Facebook.

Йдеться про закони, які забезпечать вільний доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, прискорять процедури передання землі, врегулюють продаж державних земель, зокрема використання обов'язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, і відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників, пояснили в СБ.

"Також важливим буде дати можливість юридичним особам брати участь у ринку земель для забезпечення здорової конкуренції і послабити обмеження на загальну площу земельних ділянок, які можна придбати у власність.

Ці реформи є критичними для залучення інвестицій в сільське господарство, відкриття доступу до фінансування для фермерів і забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників", - зауважує СБ.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишалося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

30 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

31 березня Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

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Економічна правда