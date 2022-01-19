Торік перельоти Зеленського коштували платникам податків вдвічі більше, ніж у 2020 році 

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На перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського у 2021 році Державне управління справами витратило 40,2 млн грн, що майже вдвічі більше ніж роком раніше.

Про це свідчать дані єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua

Найбільші витрати були пов'язані з перельотом Зеленського за маршрутом "Київ-Кеплавік-Вашингтон-Сан-Франциско-Лос-Анджелес-Вашингтон-Кеплавік-Київ" в серпні – понад 8,4 млн грн.

Офіційний візит президента України до Сполучених Штатів, головною метою якого було проведення переговорів з президентом США Джо Байденом тривав два дні – з 31 серпня по 1 вересня.

Ще в 4,2 млн грн обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського до США для участі у Генеральній асамблеї ООН.

Серед найбільш витратних перельотів також: до Об'єднаних Арабських Еміратів – за 1,68 млн грн; в Глазго на 26-й Кліматичний саміт ООН – за 1,5 млн грн; до Брюсселю на "Саміт східного партнерства" – за 1,5 млн грн; до Парижу на переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном – за 1,2 млн грн; та до Катару – за 1,1 млн грн.

На внутрішні авіаперевезення Володимира Зеленського у 2021 році витратили вдвічі менше ніж у 2020-му – лише 4,7 млн грн.

Зауважимо, що пересування між державами у 2020 році було обмежено з огляду на локдауни у країнах світу та заборонами на в’їзд у зв’язку з пандемією.

Нагадуємо:

Послуги з авіаперевезення президента Володимира Зеленського надає Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

Після оприлюднення розслідування "Української правди" про святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції "Гута", Володимир Зеленський повідомив журналісту УП, що "президентський літак несправний". І ніби то саме через це, йому довелось скористатись гвинтокрилами.

Микола Максимчук, ЕП