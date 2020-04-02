Рекорд: ціна приватизації будинку культури на аукціоні зросла у 560 разів 

Під час онлайн-аукціону з продажу державного будинку культури портовиків у Миколаєві ціна лоту зросла у 559 разів - з 51 тисячі гривень до 28,75 мільйона.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у Facebook,

"Декілька хвилин тому завершився онлайн-аукціон з продажу нежитлової будівлі з великою кінозалою, двома танцювальними залами, колишніми гримерними кімнатами та іншими приміщеннями.

В результаті торгів, ціна об'єкту зросла у 559 разів - з 51 тис. грн до 28,75 млн грн", - пише Сенниченко.

Новим власником БК стало ТОВ "ШОЛЬЦ-ГРУП" з центральним офісом у Львові. Компанія, зокрема, займається оптовою торгівлею металами, демонтажем машин і устаткування, а також здачею в оренду приміщень.

За словами Сенниченко, через купівлю нерухомості українці шукають можливості зберегти гривневі заощадження.

"В період фінансової нестабільності українці шукають можливості зберегти свої гривні. Так було в кризовому 2008, у турбулентному 2014.

Але тоді ніхто навіть не міг уявити, що можна ось так от запроста на прозорому онлайн аукціоні придбати нерухомість на первинному ринку", - повідомляє голова Фонду держмайна.

Нагадуємо:

30 березня стало відомо, що Україна тимчасово тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

Економічна правда