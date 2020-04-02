Рекорд: цена приватизации дома культуры на аукционе выросла в 560 раз

Во время онлайн-аукциона по продаже государственного дома культуры портовиков в Николаеве, цена лота выросла в 559 раз - с 51 тысячи гривень до 28,75 миллиона.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"Несколько минут назад завершился онлайн-аукцион по продаже нежилого здания с большим кинозалом, двумя танцевальными залами, бывшими артистическими комнатами и другими помещениями.

В результате торгов, цена объекта выросла в 559 раз - с 51 тыс. грн до 28,75 млн грн", - пишет Сенниченко.

Новым владельцем ДК стало ООО "ШОЛЬЦ-ГРУП" с центральным офисом во Львове. Компания, в частности, занимается оптовой торговлей металлами, демонтажем машин и оборудования, а также сдачей в аренду помещений.

По словам Сенниченко, через покупку недвижимости украинцы ищут возможности сохранить гривневые сбережения.

"В период финансовой нестабильности украинцы ищут возможности сохранить свои гривны. Так было в кризисном 2008, в турбулентном 2014.

Но тогда никто даже не мог представить, что можно вот так вот запросто на прозрачном онлайн-аукционе приобрести недвижимость на первичном рынке", - сообщает глава Фонда госимущества.

Напомним:

30 марта стало известно, что Украина временно временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Экономическая правда