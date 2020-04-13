Пільговий період оплати компослуг у Києві триватиме до кінця карантину – Кличко

Пільговий період оплати комунальних послуг у Києві триватиме до завершення обмежувальних заходів через COVID-19.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20-го числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто оплатить до кінця місяця. Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі", - сказав мер.

Кличко відмітив, що через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень оплати.

"Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не сягнув 80%. Порівняно з лютим значно менше киян заплатили за послуги", - зазначив Кличко.

За словами мера, кошти від оплати комунальних послуг дуже необхідні місту. "Це, зокрема, й зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на паливо для комунальної техніки й на інші витрати", - додав міський голова.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів має намір в найближчі дні запустити можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.

Економічна правда