Уряд запустить оплату "комуналки" для пенсіонерів по телефону

Кабінет міністрів має намір в найближчі дні запустити можливість оплати комунальних послуг для пенсіонерів через "Укрпошту" або телефонні "гарячі лінії" банків.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

"Громадяни, які отримують пенсії та грошову допомогу через банківські установи, зможуть дистанційно сплачувати спожиті житлово-комунальні послуги. Для цього вони повинні зареєструватися в системі дистанційного обслуговування або зателефонувати на "гарячу" лінію банку і надати інформацію про перелік ЖКП, які готові оплатити дистанційно, і необхідні дані для оплати послуг з їх рахунків", - сказано в повідомленні.

Крім того, одержувачі пенсій та допомог також зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу по телефону.

В уряді також нагадали, що оплатити житлово-комунальні послуги можна дистанційно через існуючі онлайн сервіси.

Нагадуємо:

З 6 квітня Кабінет міністрів встановив, що особами, які потребують самоізоляції, є всі особи, які досягли 60-річного віку.

Їм дозволено залишати місце проживання в якості винятку для відвідування магазинів і аптек, які розміщені на відстані не більше 2 км від місця самоізоляції.

Такі особи також можуть двічі на день залишати житло для вигулу домашніх тварин.

Економічна правда