Льготный период оплаты комуслуг в Киеве продлится до конца карантина – Кличко
Льготный период оплаты коммунальных услуг в Киеве продлится до завершения ограничительных мер из-за COVID-19.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
"У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20-го числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца. Но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще", - сказал мэр.
Кличко отметил, что из-за ограничительных мероприятий в городе резко упал уровень оплаты.
"Общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг на конец марта в Киеве не достиг 80%. По сравнению с февралем значительно меньше киевлян заплатили за услуги", - отметил Кличко.
По словам мэра, средства от оплаты коммунальных услуг очень необходимы городу.
"Это, в частности, и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на топливо для коммунальной техники и на другие расходы", - добавил мэр.
Напомним:
Кабинет министров намерен в ближайшие дни запустить возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" банков.
Экономическая правда
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