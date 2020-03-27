Сервіс Uklon підтримав лікарів та донорів

Онлайн-сервіс Uklon запровадив безкоштовне перевезення медичних працівників та донорів під час карантину.

Сервіс вже працює з медиками у Львові, на цьому тижні планує запустити транспортну підтримку у Херсоні, Миколаєві, Одесі, Маріуполі та Дніпрі.

"Дякуємо за сприяння і координацію роботи всім міським адміністраціям міст й кожному, хто залишається зараз з нашим сервісом. Це дає нам змогу допомогати ще більше", – говорить Сергій Смусь, операційний директор компанії Uklon.

Якщо медик хоче отримати безкоштовні поїздки, йому потрібно звернутися до головного лікаря або директора клініки, після чого керівник надасть інформацію про необхідність промокодів до міської адміністрації. Після отримання коду треба самостійно активувати його у власному акаунті додатку Uklon.

Також, компанії в експрес режимі забезпечують водіїв масками, а машини – дезінфекторами. Перша партія антисептиків і масок з’явилася цього тижня, а незабаром вони будуть у всіх активних авто у всіх містах, де працює Uklon.

Окрім того, компанія долучилася до низки благодійних ініціатив, щоби надати безкоштовні перевезення тим, хто їх насправді потребує.

Разом з фондом ВАРТО ЖИТИ та мережою WOG компанія запустила проект #таксідлядонора, що забезпечить безкоштовними поїздками донорів у семи містах України.

Критична нестача донорської крові викликана декількома факторами, основними є обмежувальні карантинні заходи і фактичне припинення функціонування громадського транспорту в багатьох містах.

Від наявності крові залежать життя людей, які хворіють на рак і проходять хіміотерапію, життя постраждалих в аваріях і багатьох інших.

Відповідаючи на найпоширеніше запитання щодо підвищення тарифів під час високого попиту на таксі, Сергій Смусь пояснив: "Тарифи підвищувати не збираємося, команда працює у віддаленому режимі "ракета", ми інформуємо наших драйверів і райдерів про правила безпеки, але водночас намагаємося не сіяти паніку. І ми все ще говоримо, що краще раз посидіти вдома з сім’єю, ніж випробовувати долю".