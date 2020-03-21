Громадський транспорт Києва припиняє свою роботу для більшості мешканців

У Києві з 23 березня громадським транспортом зможуть користуватися лише окремі категорії працівників.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні

З понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя міста.

"Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКХ, люди, які працюють в продуктових магазинах і аптеках. Також співробітники стратегічних підприємств. Для таких перевезень розроблені маршрути громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано вже сьогодні", зазначив Кличко.

Проїзд на таких маршрутах буде здійснюватися тільки при наявності спеціальної перепустки.

Мер додав, що на особистий автотранспорт обмеження не розповсюджуються.

Нагадуємо:

З 16 березня місцева влада України почала запроваджувати жорсткий карантин у містах та містечках, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції. Закривають усі заклади, крім продуктових магазинів, аптек та заправок.