Общественный транспорт Киева прекращает свою работу для большинства жителей

В Киеве с 23 марта общественным транспортом смогут пользоваться только отдельные категории работников.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении

С понедельника, 23 марта, общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни нашего города.

"Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках. Также сотрудники стратегических предприятий. Для таких перевозок разработаны маршруты общественного транспорта, схемы которых будут опубликованы уже сегодня", отметил Кличко.

Проезд на таких маршрутах будет осуществляться только при наличии специального пропуска.

Мер добавил, что для личного транспорта ограничение не будут распространяться.

Напоминаем:

С 16 марта местніе власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.