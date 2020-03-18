Коронавірус: Франція виділяє 345 мільярдів євро для підтримки бізнесу

Франція анонсувала низку заходів для пом’якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки.



Як інформує "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, про це повідомив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер.



"Йде війна з коронавірусом, і це також економічна та фінансова війна, у якій мають бути задіяні всі наші сили...", - зазначив він у повідомленні у Twitter.

Урядовий план передбачає залучення 345 мільярдів євро. З них 300 мільярдів – для державного гарантування кредитів підприємств, особливо малого та середнього бізнесу, ще 45 мільярдів – для прямої допомоги підприємствам. 2 мільярди виділять на підтримку мікробізнесу.

Це входить у пакет заходів для боротьби із коронавірусом, оголошений президентом Франції Еммануелем Макроном.



Для підприємств також планують скасувати чи відтермінувати сплату соціальних внесків, щоб не допустити їхнього банкрутства внаслідок зупинки чи суттєвого сповільнення виробництва.



За оцінками французького уряду, внаслідок пандемії коронавірусу французька економіка у 2020 році впаде на 1%.

Європейська правда