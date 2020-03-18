Коронавирус: Франция выделяет 345 миллиардов евро для поддержки бизнеса

Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики.

Как информирует "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы...", - отметил он в сообщении в Twitter.

Правительственный план предусматривает привлечение 345 миллиардов евро. Из них 300 миллиардов - для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 миллиардов - для прямой помощи предприятиям. 2 миллиарда выделят на поддержку микробизнеса.

Это входит в пакет мер по борьбе с коронавирусом, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Цены также планируют отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить их банкротства в результате остановки или существенного замедления производства.

По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.

Европейская правда