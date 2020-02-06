Депутат "Слуги народу": На фракції була гаряча розмова про ринок землі

Депутат від партії "Слуга народу" Олена Мошенець каже, що на засіданні фракції у четвер вранці було гаряче обговорення ринку землі, але у фракції є голоси за підтримку земельної реформи.

Джерело: ефір телеканалу "Рада", кулуари парламенту

Пряма мова: "З 9-ї години сьогодні було засідання фракції, на фракцію приїхав сам президент Володимир Олександрович Зеленський. Була дуже гаряча і довга розмова щодо того, які нюанси цього законопроєкту можуть бути не сприйняті суспільством, чи на часі він, чи варто його ухвалювати і так далі. Обговорювалися ті самі питання, які ми чуємо протягом останніх місяців

Президент закликав фракцію голосувати, підтримати, орієнтуючись на думку міжнародних партнерів, у першу чергу, і в другу чергу – що це дійсно правила нормального цивілізованого ринку.

Провели внутрішнє голосування. В принципі, більшість фракції підтримала закон і буде голосувати за, але були й такі, які утрималися. Я не бачила тих, хто був проти, але були ті, хто утримався".

Деталі: За словами Мошенець, голосів "за" вистачить.

Вона наголосила, що політика фракції така: якщо більше 70% фракції підтримують рішення, то домовляються, що фракція підтримує законопроєкт на засіданні Верховної Ради.

Станом на 10:40 перерва у роботі Верховної Ради триває, хоча засідання мало початися о 10 ранку.

Нагадуємо:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі, але працювати доведеться всю ніч.

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Між першим і другим читанням, як про це заявив Зеленський, буде внесена поправка про проведення "всеукраїнського референдуму", на якому українці самі вирішуть, чи давати іноземцям дозвіл на купівлю земель.

Радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що є два сценарії розгляду земельного закону у Раді - по повній процедурі (що, за його словами, займе близько 2 місяців), або за скороченою процедурою (розгляд займе до 3 годин).

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