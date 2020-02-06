Депутат "Слуги народа": На фракции был горячий разговор о рынке земли

Депутат от партии "Слуга народа" Елена Мошенец говорит, что на заседании фракции в четверг утром было горячее обсуждение рынка земли, но у фракции есть голоса за поддержку земельной реформы.

Источник: эфир телеканала "Рада", кулуары парламента

Прямая речь: "С 9 часов сегодня было заседание фракции, на фракцию приехал сам президент Владимир Александрович Зеленский. Был очень горячий и долгий разговор о том, какие нюансы этого законопроекта могут быть не восприняты обществом, своевременный ли он, стоит ли его принимать и так далее. Обсуждались те же вопросы, которые мы слышим в последние месяцы.

Президент призвал фракцию голосовать, поддержать, ориентируясь на мнение международных партнеров, в первую очередь, и во вторую очередь – это действительно правила нормального цивилизованного рынка.

Провели внутреннее голосование. В принципе, большинство фракции поддержали закон и будут голосовать за, но были и такие, которые воздержались. Я не видела тех, кто был против, но были те, кто воздержался".

Детали: По словам Мошенец, голосов "за" хватит.

Она подчеркнула, что политика фракции такова: если более 70% фракции поддерживают решение, то договариваются, что фракция поддерживает законопроект на заседании Верховной Рады.

По состоянию на 10:40 перерыв в работе Верховной Рады продолжается, хотя заседание должно было начаться в 10 утра.

Напомним:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что во фракции достаточно голосов в поддержку законопроекта о рынке земли, но работать придется всю ночь.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Ранее оветник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

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