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Податкова: продавцям не потрібно зберігати паперові чеки з POS-терміналів

П'ятниця, 14 лютого 2020, 11:30

Державна податкова служба пояснює, що законодавство не зобов’язує продавців зберігати чеки з POS терміналів.

Джерело: Facebook відомства

Дослівно: "Продавцям не треба зберігати чеки з POS терміналів

Ви напевно бачили, як продавці зберігають копії квітанцій платіжних терміналів (чеки з POS терміналів). Це можна побачити майже в кожній торговій мережі. У цьому немає сенсу, бо податкове та банківське законодавство вимог зберігати такі чеки не містять.

Бухгалтери та продавці зберігають постермінальні чеки, бо вважають, що вони можуть знадобитися при податкових перевірках, однак, це не так".

Українська правда

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