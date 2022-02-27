Податкова працює в штатному режимі, вчасно і наперед сплачені податки допоможуть країні
Державна податкова служба заявляє, що продовжує забезпечувати ведення обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску з метою наповнення бюджету.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
"Платежі здійснюються в строки, визначені податковим законодавством для кожного податку та збору окремо.
Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, – податковим агентом або представником платника податку, незалежно від можливості подачі до контрольних органів декларацій.
Сплата податків та зборів може бути здійснена до настання термінів сплати, як в готівковій так і безготівковій формах", – пояснили у відомстві.
Суми сплачених податків після надходження до бюджету будуть відображені в інформаційних системах ДПС.
"ДПС України разом з Міністерством фінансів України опрацьовує питання щодо врахування обставин воєнного стану та не застосування до платників податків фінансової відповідальності за несвоєчасне подання декларацій", – додали в податковій.
Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев закликав сплачувати податки вчасно або навіть наперед.
"Так, податки і, насамперед, ПДВ треба і можна сплачувати. Усі ваші платежі будуть відображені на вашому рахунку.
І так, усі заплачені наперед податки – це величезна допомога нашій країні та ваш внесок у нашу перемогу", – написав депутат.
Економічна правда
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