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Налоговая: продавцам не нужно хранить бумажные чеки с POS-терминалов

Пятница, 14 февраля 2020, 11:30

Государственная налоговая служба объясняет, что законодательство не обязывает продавцов сохранять чеки с POS терминалов.

Источник: Facebook ведомства

Дословно: "Продавцам не надо сохранять чеки с POS терминалов

Вы наверняка видели, как продавцы сохраняют копии квитанций платежных терминалов (чеки с POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, поскольку налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат.

Бухгалтеры и продавцы хранят постерминальные чеки, так как считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так".

Украинская правда

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