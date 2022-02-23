Дія.City отримала перші 100 заявок на резидентство
На резидентство у спеціальному режимі для ІТ-компаній Дія.City вже подали 100 заявок, з яких 77 було погоджено.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
Серед нових резидентів спеціального правового та податкового простору є такі компанії:
- Checkbox — програмний PPO для бізнесу, що повністю замінює касовий апарат.
- GameLoft — міжнародний виробник та видавець відеоігор, що працює з 1999 року та має офіси в понад 30 країнах світу.
- ТМСофт — компанія, що з 1997 року створює програмне забезпечення в галузі автоматизації вантажних перевезень залізничним транспортом.
Раніше до спецрежиму долучилися також Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve та Rozetka.
Повний список перших резидентів - за посиланням.
Нагадуємо:
Раніше ІТ-компанії, що стали резидентами Дія.Сity, створили своє Об’єднання, аби відстоювати права учасників спецрежиму.
Статус правового та податкового простору Дія.City отримали 55 українських і міжнародних IT-компаній.
З 8 лютого в Україні почав працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.
Проєкт закону Дія.Сіті викликав чимало дискусій між представниками ІТ-галузі. ЕП детально розповідала про це у статті: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок
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