Дія.City отримала перші 100 заявок на резидентство

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На резидентство у спеціальному режимі для ІТ-компаній Дія.City вже подали 100 заявок, з яких 77 було погоджено.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Серед нових резидентів спеціального правового та податкового простору є такі компанії:

Checkbox — програмний PPO для бізнесу, що повністю замінює касовий апарат.

GameLoft — міжнародний виробник та видавець відеоігор, що працює з 1999 року та має офіси в понад 30 країнах світу.

ТМСофт — компанія, що з 1997 року створює програмне забезпечення в галузі автоматизації вантажних перевезень залізничним транспортом.

Раніше до спецрежиму долучилися також Reface, Monobank, MacPaw, Ajax Systems, Revolut, Samsung, Genesis, Softserve та Rozetka.

Повний список перших резидентів - за посиланням.

Нагадуємо:

Раніше ІТ-компанії, що стали резидентами Дія.Сity, створили своє Об’єднання, аби відстоювати права учасників спецрежиму.

Статус правового та податкового простору Дія.City отримали 55 українських і міжнародних IT-компаній.

З 8 лютого в Україні почав працювати спеціальний правовий режим "Дія.City", який розроблено для розвитку IT-галузі.

Проєкт закону Дія.Сіті викликав чимало дискусій між представниками ІТ-галузі. ЕП детально розповідала про це у статті: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок