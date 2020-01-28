Голова "Укрпошти": Ми вдвічі збільшили середній дохід працівників

"Укрпошта" вдвічі збільшила зарплату працівників виробничого персоналу.

Про це у коментарі журналістам сказав гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, повідомляє Укрінформ.

"Середній дохід працівників на сьогодні складає 6400 грн. Коли я прийшов на цю посаду три роки тому, він складав 3400 грн. Тобто, практично вдвічі ми збільшили середній дохід працівників. Тому коли лунають з екранів незрозумілі для мене цифри, бо мінімальна зарплата в країні 4723... Укрпошта - державна компанія і суворо дотримується законодавства.

Середній оклад працівників лише виробничого, а це листоноші, оператори, водії, сортувальники, без менеджменту, адміністративного персоналу, в середньому по країні станом на грудень 2019 року складає 6400 грн", - заявив Смілянський.

Він зауважив, що з 2011 по 2014 рік середній темп зростання доходів Укрпошти становив 4%. За даними, які навів Смілянський, на момент призначення його головою Укрпошти у 2016 році дохід Укрпошти становив 4,6 млрд, зараз, за підсумками 2019 року - 8,3 млрд грн.

Нагадуємо:

Чистий дохід від реалізації продукції ПАТ "Укрпошта" в 2019 році, збільшився на 20,6% в порівнянні з 2018 роком - з 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

Нещодавно у Верховній Раді повторно зареєстровали законопроєкт №2788, який надасть можливість "Укрпошті" відкривати і обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції, випускати платіжні карти.