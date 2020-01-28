Глава "Укрпочты": Мы вдвое увеличили средний доход работников

"Укрпочта" вдвое увеличила зарплату работников производственного персонала.

Об этом в комментарии журналистам сказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, сообщает Укринформ.

"Средний доход работников на сегодня составляет 6400 грн. Когда я пришел на эту должность три года назад, он составлял 3400 грн. То есть, практически вдвое мы увеличили средний доход работников. Поэтому когда звучат с экранов непонятные для меня цифры, потому что минимальная зарплата в стране 4723 ... Укрпочта - государственная компания и строго придерживается законодательства.

Средний оклад работников только производственного, а это почтальона, операторы, водители, сортировщики, без менеджмента, административного персонала, в среднем по стране по состоянию на декабрь 2019 составляет 6400 грн", - заявил Смелянский.

Он отметил, что с 2011 по 2014 год средний темп роста доходов Укрпочты составил 4%. По данным, которые привел Смелянский, на момент назначения его председателем Укрпочты в 2016 году доход Укрпочты составил 4,6 млрд, сейчас, по итогам 2019 - 8,3 млрд грн.

Напоминаем:

Чистый доход от реализации продукции ПАО "Укрпошта" в 2019 году, увеличился на 20,6% по сравнению с 2018 годом - с 6,8 млрд грн до 8,2 млрд грн.

Недавно в Верховной Раде повторно зарегистрировано законопроект №2788, который откроет возможность "Укрпочте" открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.