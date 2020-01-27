У Apple прокоментували можливу відмову від фірмового роз’єму зарядки

У компанії Apple вважають, що відмова від роз'єму Lightning призведе до великої кількості електронного сміття.

Про це з посиланням на BBC передає Громадське.

В Apple заявили, що поставили понад мільярд пристроїв з роз'ємом Lightning, а також мільйони самих зарядних пристроїв.

На думку компанії єдиний стандарт зарядного пристрою зачепить сотні мільйонів активних пристроїв та аксесуарів, якими користуються люди в ЄС.

Крім того, в Apple вважають, що пропоновані зміни перешкоджатимуть інноваціям.

Зазначається, що Apple почав використовувати роз'єм USB-C у Macbook та останніх iPad Pro, роз'єм Lightning використовують для iPhone. Останні пристрої на Android використовують роз'єм USB-C.

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Раніше повідомлялось, що Європейська комісія може змусити технічних гігантів перейти на єдиний універсальний метод зарядки — Type-C, це робиться для зменшення кількості сміття, яке виникає через зміни кабелів.

Якщо регулятор схвалить зміни, пристрої Apple, які готуватимуть до продажу в Європі, необхідно буде обладнати виходом для універсальної зарядки.





