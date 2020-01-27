В Apple прокомментировали возможный отказ от фирменного разъема зарядки
В компании Apple считают, что отказ от разъема Lightning приведет к большому количеству электронного мусора.
Об этом со ссылкой на BBC передает Громадське.
В Apple заявили, что поставили более миллиарда устройств с разъемом Lightning, а также миллионы самых зарядных устройств.
По мнению компании единый стандарт зарядного устройства затронет сотни миллионов активных устройств и аксессуаров, которыми пользуются люди в ЕС.
Кроме того, в Apple считают, что предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям.
Отмечается, что Apple начал использовать разъем USB-C в Macbook и последних iPad Pro, разъем Lightning используют для iPhone.
Последние устройства на Android используют разъем USB-C.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что европейская комиссия может заставить технических гигантов перейти на единый универсальный метод зарядки - Type-C, это делается для уменьшения количества мусора, которое возникает из-за смены кабелей.
Пока неизвестно, когда европейские регуляторы будут голосовать по этому вопросу, но Apple говорит, что предложенный регламент сдерживает инновации и повлечет дискомфорт для потребителей.
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