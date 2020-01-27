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В Apple прокомментировали возможный отказ от фирменного разъема зарядки

Понедельник, 27 января 2020, 18:58
 

В компании Apple считают, что отказ от разъема Lightning приведет к большому количеству электронного мусора.

Об этом со ссылкой на BBC передает Громадське.

В Apple заявили, что поставили более миллиарда устройств с разъемом Lightning, а также миллионы самых зарядных устройств.

По мнению компании единый стандарт зарядного устройства затронет сотни миллионов активных устройств и аксессуаров, которыми пользуются люди в ЕС.

Кроме того, в Apple считают, что предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям.

Отмечается, что Apple начал использовать разъем USB-C в Macbook и последних iPad Pro, разъем Lightning используют для iPhone.

Последние устройства на Android используют разъем USB-C.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что европейская комиссия может заставить технических гигантов перейти на единый универсальный метод зарядки - Type-C, это делается для уменьшения количества мусора, которое возникает из-за смены кабелей.

Пока неизвестно, когда европейские регуляторы будут голосовать по этому вопросу, но Apple говорит, что предложенный регламент сдерживает инновации и повлечет дискомфорт для потребителей.

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Apple ЕС

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