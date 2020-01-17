ЄС може змусити Apple відмовитись від фірмового кабелю Lightning

Європейська комісію може змусити технічних гігантів перейти на єдиний універсальний метод зарядки — Type-C, це робиться для зменшення кількості сміття, яке виникає через зміни кабелів.

Про це повідомляє BBC Україна.

Кабель Lightning використовується для зарядки та синхронізації багатьох пристроїв Apple, зокрема iPhone.

Поки невідомо, коли європейські регулятори голосуватимуть з цього питання, але Apple каже, що запропонований регламент стримує інновації та спричинить дискомфорт для споживачів.

Якщо регулятор схвалить зміни, пристрої Apple, які готуватимуть до продажу в Європі, необхідно буде обладнати виходом для універсальної зарядки.

Ймовірно, що тоді Apple використовуватиме Type-C, враховуючи, що iPad Pro моделі 2019 року вже обладнаний виходом для такого кабелю.

Якщо Apple вирішить обрати варіант з новим кабелем, це буде третій кабель для цієї компанії за 13 років.

При цьому більшість вже виготовлених телефонів з ОС Android вже мають порти для кабелю USB-C.

Єврокомісія вже 10 років бореться за єдину універсальну зарядку, станом на 2009 рік на ринку було понад 30 різних видів зарядок, але зараз ця кількість скоротилася до трьох. У ЄС хочуть зменшити кількість сміття, яке виникає через зміни кабелів. Його обсяг на рік оцінюють у понад 51 тисячу тонн.

Нагадуємо, фахівці восьми різних аналітичних фірм висловили впевненість в тому, що відмітка в 2 мільярда проданих по всьому світу iPhone буде пройдена в 2020 році.