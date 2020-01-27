У яких районах Одеси квартири подешевшали, а де — коштують більше? Підсумки 2019 року

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Сайт Rieltor.ua проаналізував ціни на житло в Одесі за грудень 2018 — грудень 2019 року.

Провідні тенденції. У 2019 році в Київському, Приморському та Малиновському районах середні ціни в доларах на вторинну нерухомість нижчали або були незмінними. Зростання на 1–7 % спостерігали лише в Суворовському.

Медіанна вартість квадратного метра в Київському, Приморському та Малиновському районах зменшилася на 7–7,5 %. Лише в Суворовському цей показник не зазнав змін.

Як змінювалася вартість у різних районах?

Суворовський

Це єдина частина Одеси, де у 2019 році ціни зросли. Трикімнатні подорожчали на 7 % — з 42 до 45 тис. дол., що стало найвищим показником. А за однокімнатну в Суворовському наприкінці року доведеться сплатити на 4 % більше. Найменше подорожчали двокімнатні — лише на 1 % — до 35 тис. дол.

Малиновський

Тут вартість дво- і трикімнатного житла залишалася стабільною, а однокімнатні подешевшали на лише 1,8 %. Це найменший показник для районів, де ціни нижчали протягом року.

Приморський

У 2019 році в цій частині Одеси стабільними були ціни лише на трикімнатні — 98 тис. дол. Вартість однокімнатних зменшилася на 2 тис. дол. — з 49 до 47 тис. дол., а двокімнатних — на 4,3 % — із 71 до 68 тис. дол.

Але район залишився найдорожчим, а розбіжність у цінах із демократичним Суворовським — значною. Якщо продати двокімнатну в Приморському за середньою ціною в 68 тис. дол., можна придбати однокімнатну за 26 тис. дол. і двокімнатну вартістю 35 тис. дол. в Суворовському.

Київський

У цій частині Одеси квартири дешевшали найшвидше. Ціни на трикімнатні тут зменшилися на 5,2 %, а на однокімнатні — на 5,8 %, це найвищий показник. Не зазнала змін лише вартість двокімнатних у Київському районі .

Проте район впевнено займає середні позиції. Наприклад, однокімнатна тут на 6 тис. дол. дорожча, ніж у Малиновському, але на 14 тис. дол. дешевша, ніж у Приморському.

Про що свідчать ці цифри?

Приморський і Київський, де вартість знизилася найбільше, належать до найдорожчих районів Одеси. Нерухомість тут придбають не тільки, щоби жити, але й для того, щоби здавати в аренду. Це могло спровокувати занадто швидке подорожчання, а потім — зменшення попиту. Тому зараз вартість житла тут зменшується.

На цьому тлі Суворовський стає привабливим. Тут гарна екологія, поряд море, розвинена інфраструктура. Недолік Суворовського — транспортна доступність, проте низькі ціни зменшують значущість цього чинника, і кількість покупців зростає.

Як курс валют вплинув на ринок нерухомості?

У національній валюті ціни на житло в Одесі зменшилися в більше, ніж у доларах. Адже за рік гривня подорожчала майже на 16–17 %.

Якщо зважити на цей чинник, то виявиться, що в найдорожчому Приморському районі ціни в гривні впали на 20–21 %. А в доступному Суворовському вартість квартир у національній валюті зменшилася на 9–16 %. Це становище вигідно покупцям, які зберігали гроші в національній валюті.