В каких районах Одессы квартиры подешевели, а где — стали стоить больше? Итоги 2019 года

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Сайт Rieltor.ua проанализировал цены на жилье в Одессе за декабрь 2018 — декабрь 2019 года.

Основные тенденции. В 2019 году в Киевском, Приморском и Малиновском районах средние цены в долларах на вторичную недвижимость снижались или были стабильными. Рост на 1–7% отметили только в Суворовском.

Медианная стоимость квадратного метра в Киевском, Приморском и Малиновском районах снизилась на 7–7,5%. Только в Суворовском этот показатель остался без изменений.

Как менялась стоимость в разных районах?

Суворовский

Это единственная часть Одессы, где в 2019 году цены выросли. Трехкомнатные подорожали на 7% — с 42 до 45 тыс. долл., что стало самым высоким показателем. А за "однушку" в Суворовском в конце года придется заплатить на 4% больше. Меньше других подорожали "двушки" — на 1% — до 35 тыс. долл.

Малиновский

Здесь двух- и трехкомнатное жилье не изменилось в стоимости, а однокомнатные подешевели на 1,8%. Это минимальный показатель для районов, где цены в течение года снижались.

Приморский

В 2019 году в этой части Одессы стабильными остались цены только на трехкомнатные — 98 тыс. долл. "Однушки" снизились в цене на 2 тыс. долл. — с 49 до 47 тыс. долл., а двухкомнатные — на 4,3% — с 71 до 68 тыс. долл.

Но район продолжает быть самым дорогим, а разница цен с демократичным Суворовским остается значительной. Например, если продать двухкомнатную в Приморском по средней цене в 68 тыс. долл. получится купить "однушку" за 26 тыс. долл. и "двушку" за 35 тыс. долл в Суворовском.

Киевский

В этой части Одессы квартиры подешевели больше всего. Цены на трехкомнатные здесь снизились на 5,2%, а на однокомнатные — на 5,8%, это самый высокий показатель. Не изменилась только стоимость "двушек" в Киевском районе .

В то же время район продолжает занимать уверенные средние позиции. Например, "однушка" здесь стоит на 6 тыс. долл. дороже, чем в Малиновском, но на 14 тыс. долл. дешевле, чем в Приморском.

Что означают эти цифры?

Приморский и Киевский, где цены снизились больше, относятся к самым дорогим районам Одессы. Квартиры здесь покупают не только для жизни, но и для сдачи в аренду. Это могло спровоцировать слишком быстрое повышение цен, а затем — падение спроса. В результате сейчас стоимость недвижимости здесь снижается.

На их фоне Суворовский становится более привлекательным. Здесь хорошая экология, близко море, развита инфраструктура. Минус Суворовского — транспортная доступность, однако невысокие цены снижают значение этого фактора, и покупателей становится больше.

Как курс валют отразился на рынке недвижимости?

В национальной валюте цены на квартиры в Одессе снизились больше, чем в долларах. Ведь за год гривна выросла в цене почти на 16-17%.

Если учесть это, то окажется, что в дорогом Приморском районе цены в гривне упали на 20–21%. А в доступном Суворовском стоимость квартир в гривнах снизилась на 9–16%. Такая ситуация выгодна для покупателей, которые хранили деньги в национальной валюте.