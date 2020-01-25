Президент хоче "передати ключі від нової України" наступнику через 4 роки

Президент Володимир Зеленський заявив, що має амбіцію після завершення своєї каденції "передати ключики від нової України" наступному президенту.

Джерело: інтерв’ю Зеленського для ізраїльського "9 каналу"

Пряма мова: "Ну ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від цієї нової України – це останній пункт. І ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція."

Деталі: Таку відповідь президент дав на запитання, чи вдасться йому зробити те, що зміг Василь Голобородько – головний герой серіалу "Слуга народу", якого грав Зеленський.