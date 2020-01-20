Центробанк Китаю "влив" у ринки 36 мільярдів доларів і різко зміцнив юань

Народний банк Китаю 20 січня здійснив вливання ліквідності в економіку країни на суму 250 мільярдів юанів (близько 36,4 мільярда доларів доларів).

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора, повідомляє ТАСС.

Як випливає із заяви банку, кошти були додані через операції 14-денного зворотного репо за ставкою 2,65%. Заходи спрямовані на підтримку на достатньому рівні ліквідності в банківській системі Китаю напередодні канікул з нагоди святкування Нового року за місячним календарем (настане в ніч з 24 на 25 січня).

У заяві ЦБ зазначається, що в поточному році Китай продовжить дотримуватися проактивної фіскальної політики та нейтральної – "ні занадто жорсткої, ні занадто м'якої" – грошово-кредитної політики з метою забезпечення економічного зростання країни, а також підтримки ліквідності на розумному й достатньому рівні.

Крім того, центробанк Китаю підвищив курс юаня до долара на 214 базисних пунктів, до 6,8664 юаня за долар. Згідно із статистикою регулятора, це максимальне значення з 22 липня 2019 року.

Як пише в зв'язку з цим фінансовий портал "Сіна цайцзін", для зміцнення обмінного курсу є кілька причин: "Стабілізація китайсько-американських торговельно-економічних відносин, підвищення ризикових апетитів інвесторів, а також зниження в короткостроковому періоді індексу долара надали позитивний вплив на зміцнення женьміньбі до американської валюти".

Як передає портал з посиланням на китайських експертів, в 2020 році юань може зміцнитися до 6,72 за долар.

За підсумками 2015 року юань подешевшав по відношенню до долара на 6%, в 2016 році - ще на 6,7%, оновивши кілька мінімальних значень за 8,5 років.

За підсумками 2017 року юань зміцнився до американської валюти на 6,2%, в 2018 році - опустився на 5,1%.

У 2019 курс національної валюти Китаю поступово знижувався на тлі торгової війни з США, а 8 серпня він пробив психологічну позначку в 7 одиниць за долар, що стало мінімальним значенням за 11 років. Однак в кінці року, у міру наближення двох країн до першого етапу торгової угоди, юань знову почав зміцнюватися до долара, і за підсумками року його зниження становило близько 1,9%.

Нагадуємо:

Президент США Дональд Трамп 15 січня підписав "першу фазу" торговельної угоди з Китаєм, завершивши перший розділ затяжної та економічно згубної боротьби з другою за величиною економікою світу.