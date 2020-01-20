Центробанк Китая "влил" в рынки 36 миллиардов долларов и резко укрепил юань

Народный банк Китая 20 января осуществил вливание ликвидности в экономику страны на сумму 250 миллиардов юаней (около 36,4 миллиарда долларов долларов).

Об этом говорится на официальном сайте регулятора, сообщает ТАСС.

Как следует из заявления банка, средства были добавлены через операции 14-дневного обратного репо по ставке 2,65%. Меры направлены на поддержание на достаточном уровне ликвидности в банковской системе Китая в преддверии каникул по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступит в ночь с 24 на 25 января).

В заявлении ЦБ отмечается, что в текущем году Китай продолжит придерживаться проактивной фискальной политики и нейтральной - "ни слишком жесткой, ни слишком мягкой" - денежно-кредитной политики в целях обеспечения экономического роста страны, а также поддержания ликвидности на разумном и достаточном уровне.

Кроме того, центробанк Китая повысил курс юаня к доллару на 214 базисных пунктов, до 6,8664 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это максимальное значение с 22 июля 2019 года.

Как пишет в этой связи финансовый портал "Сина цайцзин", для укрепления обменного курса есть несколько причин: "Стабилизация китайско-американских торгово-экономических отношений, повышение рисковых аппетитов инвесторов, а также снижение в краткосрочном периоде индекса доллара оказали положительное влияние на укрепление жэньминьби к американской валюте".

Как передает портал со ссылкой на китайских экспертов, в 2020 году юань может укрепиться до 6,72 за доллар.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за 8,5 лет.

По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в 7 единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.

Напоминаем:

Президент США Дональд Трамп 15 января подписал "первую фазу" торговой сделки с Китаем, завершив первый раздел затяжной и экономически пагубной борьбы со второй по величине экономикой мира.