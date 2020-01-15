США і Китай підписали першу фазу торгової угоди, перервавши торгову війну

ДЖЕРЕЛО: SHUTTERSTOCK

Президент США Дональд Трамп 15 січня підписав "першу фазу" торговельної угоди з Китаєм, завершивши перший розділ затяжної та економічно згубної боротьби з другою за величиною економікою світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Пакт покликаний відкрити китайські ринки для більшої кількості американських компаній, збільшити експорт сільськогосподарських та енергетичних ресурсів та забезпечити кращий захист американських технологій та комерційних таємниць. Китай зобов’язався придбати додаткові американські товари та послуги на суму 200 мільярдів доларів до 2021 року і, як очікується, знизить частину мит, які він наклав на американські товари.

Але угода зберігає головну частину мит, які Трамп наклав на китайські товари на суму 360 мільярдів доларів, а також зберігає загрозу додаткового покарання, якщо Пекін не дотримається умов угоди.

"Сьогодні ми робимо важливий крок, який ніколи раніше не робився з Китаєм у напрямку майбутнього справедливої ​​та взаємної торгівлі з Китаєм", - сказав Трамп на церемонії в Білому домі. "Разом ми виправляємо шкоду минулого".

Читайте також: "За крок до світової кризи: чому зірвалося торгове перемир'я між США та Китаєм"

Європейська правда