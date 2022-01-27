"Є дуже перспективний юань": Росія заявила, що не боїться відключення від SWIFT

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Заступник голови Ради безпеки РФ і лідер партії влади Дмитро Медведєв заявив, що Росія не боїться заборони операцій з доларом і євро, тому що є "дуже перспективний юань".

Джерело: Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ

Пряма мова Мєдвєдєва: "Я не дуже вірю, що нас хтось від цієї системи відключить, бо це не вигідно нікому.

Але навіть якщо це станеться, ми маємо заготовку – у нас є своя система. Жодної фатальної катастрофи не відбудеться.

Відсутність долара зможе замінити євро, якщо буде рішення щодо євро – є юань, це нова дуже перспективна резервна валюта".

Передісторія:

Раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити агресора відSWIFT.

Німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

У Білому домі заявили, що США не відмовлялися від ідеї відключити Російську Федерацію від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сумнівається у необхідності виключати Росію з системи SWIFT.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг не виключив відключення Росії від SWIFT.