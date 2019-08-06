Китай стабілізував юань після звинувачень США
Китай вжив заходів для стримування послаблення юаня, дозволивши світовим фінансовим ринкам дещо стабілізуватися після розпродажу 5 серпня.
Про це пише Bloomberg.
Народний банк Китаю 6 серпня встановив сильніший щоденний довідковий курс, ніж очікували аналітики, і оголосив про плани розміщення юаневих облігацій в Гонконзі.
Ці заходи, оголошені після того, як США назвали Китай валютним маніпулятором, допомогли юаню вирости на 0,2% після максимального з 2015 року падіння напередодні.
Центробанк також спростував звинувачення в маніпулюванні юанем.
Регулятор також повідомив, що продасть короткі облігації на 30 мільярдів юанів (4,2 мільярда доларів) в Гонконгу 14 серпня. Такий крок, як правило, абсорбує ліквідність на офшорному ринку, роблячи "шорти" по юаню більш дорогими.
Нагадуємо:
Минулого тижня президент США Дональд Трамп запропонував ввести нові мита в розмірі 10% на імпорт з Китаю вартістю 300 мільярдів доларів з 1 вересня.
Китай відповів на загрозу Трампа, давши юаню впасти до мінімального за понад десятиліття рівня і доручивши державним компаніям призупинити імпорт сільськогосподарської продукції США.
Спад на світових фінансових ринках посилився слідом за падінням курсу юаня.
5 серпня японський індикатор Nikkei 225 втратив 1,7%, китайський Shanghai Composite - 1,6%, гонконгський Hang Seng - 2,85%.
Індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 падав на 1,85%, ф'ючерси на основні американські фондові індекси опускалися на 1,2-1,7%.
Валюти практично всіх азіатських країн різко дешевшають до долара США. Зокрема, курс індійської рупії впав на 1,3%, південнокорейської вони - на 1,5%.
Валюти інших країн, що розвиваються, також знижуються: мексиканський песо знизився до долара США на 1,25%, південноафриканський ранд - на 0,9%.
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