Фонд держмайна у грудні планує продати 147 підприємств
Фонд держмайна у грудні планує провести 147 приватизаційних аукціонів через 44 майданчика ProZorro.Продажі.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Зазначається, що загальна вартість цього держмайна - 274,1 млн грн.
Серед найбільших об'єктів за вартістю є, зокрема, єдиний майновий комплекс "Трансмаш" в Кривому Розі, незавершене будівництво "Оздоровчого комплексу "Прикарпаття" Національного банку в Яремче, незавершене будівництво енергоцеху біля станції метро "Шулявська" в Києві.
У Фонді держмайна зазначають, що з початку року держоргани приватизації на електронні аукціони через ProZorro.Продажі виставили 511 об'єктів малої приватизації.
"За результатами торгів відбулись електронні аукціони з продажу 335 об’єктів на загальну суму 518,8 млн грн за виставленою стартовою ціною 375,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua