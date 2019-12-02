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Фонд держмайна у грудні планує продати 147 підприємств

Понеділок, 2 грудня 2019, 14:08

Фонд держмайна у грудні планує провести 147 приватизаційних аукціонів через 44 майданчика ProZorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що загальна вартість цього держмайна - 274,1 млн грн.

Серед найбільших об'єктів за вартістю є, зокрема, єдиний майновий комплекс "Трансмаш" в Кривому Розі, незавершене будівництво "Оздоровчого комплексу "Прикарпаття" Національного банку в Яремче, незавершене будівництво енергоцеху біля станції метро "Шулявська" в Києві.

У Фонді держмайна зазначають, що з початку року держоргани приватизації на електронні аукціони через ProZorro.Продажі виставили 511 об'єктів малої приватизації.

"За результатами торгів відбулись електронні аукціони з продажу 335 об’єктів на загальну суму 518,8 млн грн за виставленою стартовою ціною 375,7 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Фонд держмайна приватизація

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