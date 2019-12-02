Фонд госимущества в декабре планирует продать 147 предприятий

Фонд госимущества в декабре планирует провести 147 приватизационных аукционов через 44 площадки ProZorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что общая стоимость этого госимущества - 274,1 млн грн.

Среди самых крупнейших объектов по стоимости есть, в частности, единый имущественный комплекс "Трансмаш" в Кривом Роге, незавершенное строительство "Оздоровительного комплекса "Прикарпатье" Национального банка в Яремче, незавершенное строительство энергоцеха возле станции метро "Шулявская" в Киеве.

В Фонде госимущества отмечают, что с начала года госорганы приватизации на электронные аукционы через ProZorro.Продажи выставили 511 объектов малой приватизации.

"По результатам торгов состоялись электронные аукционы по продаже 335 объектов на общую сумму 518,8 млн грн по выставленной стартовой цене 375,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Экономическая правда