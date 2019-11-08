E-квиток тимчасово вийшов з ладу у київському метро

Мільярдер Джек Ма: Помилка — це найкраще добриво для завтрашнього успіху Засновник Alibaba Group Джек Ма розповів в Києві де лежить ключ до розвитку України, як починати бізнес і як квантові комп’ютери розшифрують людину.

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