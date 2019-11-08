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E-билет временно вышел из строя в киевском метро

Пятница, 8 ноября 2019, 10:06

Источник: КП "Киевский метрополитен" в Facebook

Дословно: "Уважаемые пассажиры! Система e-билета временно не работает. Оператор КП "ГИВЦ" занимается решением вопроса. Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства!".

Короткое время спустя метрополитен сообщил: "Оператор КП "ГИВЦ" возобновил работу системы е-билета".

Украинская правда

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