Обрано членів наглядових рад 2 держбанків від парламенту
Комітет ВР з питань фінансів, податкової і митної політики обрав ще двох членів наглядових рад "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", запропонованих нардепами для обговорення.
Про це повідомляє FinClub.
Зазначається, що за результатами другого етапу конкурсного відбору на вакантну посаду члена наглядової ради "Ощадбанку" від парламенту обрали Юлію Пашко, а "Укрексімбанку" - Дмитрий Карпюка.
Відтепер у наглядовій раді "Укрексімбанку" 9 членів при максимумі в дев'ять осіб (шість незалежних і по одному представнику від уряду, парламенту і президента), а в Ощадбанку - 8 членів.
Нагадаємо:
20 листопада Кабінет міністрів призначив трьох незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку", а також - незалежного члена наглядової ради "Укрексімбанку".
Згідно з рішенням уряду, до складу наглядової ради АТ "Ощадбанк" увійшли: Янне Харьюнпаа, Хуан Енріке Перес Калот, Ігор Мітюков - як незалежні члени. Незалежним членом наглядової ради АТ "Укрексімбанк" призначили Ласло Урбана.
Раніше Кабінет міністрів припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків.
Зокрема, уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевкі, Грінченка Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Резнікова Олексія, а також Торстена Пауля - члена наглядової ради "Укрексімбанку".
Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку
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