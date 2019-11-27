Обрано членів наглядових рад 2 держбанків від парламенту

Комітет ВР з питань фінансів, податкової і митної політики обрав ще двох членів наглядових рад "Ощадбанку" і "Укрексімбанку", запропонованих нардепами для обговорення.

Про це повідомляє FinClub.

Зазначається, що за результатами другого етапу конкурсного відбору на вакантну посаду члена наглядової ради "Ощадбанку" від парламенту обрали Юлію Пашко, а "Укрексімбанку" - Дмитрий Карпюка.

Відтепер у наглядовій раді "Укрексімбанку" 9 членів при максимумі в дев'ять осіб (шість незалежних і по одному представнику від уряду, парламенту і президента), а в Ощадбанку - 8 членів.