Избраны члены набсоветов 2 госбанков от парламента
Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики избрал еще двух членов наблюдательных советов "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", предложенных нардепами для обсуждения.
Об этом сообщает FinClub.
Отмечается, что по результатам второго этапа конкурсного отбора на вакантную должности члена наблюдательного совета "Ощадбанка" от парламента избрали Юлию Пашко, а "Укрэксимбанка" - Дмитрия Карпюка.
Отныне в наблюдательном совете "Укрэксимбанка" 9 членов при максимуме в девять человек (шесть независимых и по одному представителю от правительства, парламента и президента), а в Ощадбанке - 8 членов.
Напомним:
20 ноября Кабинет министров назначил трех независимых членов наблюдательного совета "Ощадбанка", а также - независимого члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка".
Согласно решению правительства, в состав наблюдательного совета АО "Ощадбанк" вошли: Янне Харьюнпаа, Хуан Энрике Перес Калот, Игорь Митюков - как независимые члены. Независимым членом наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" назначили Ласло Урбана.
Ранее Кабинет министров прекратил полномочия шести членов наблюдательных советов государственных банков.
В частности, прекращены полномочия членов наблюдательного совета "Ощадбанка": Аджунера Шевки, Гринченко Алексея, Билака Даниэля, Власова Дмитрия, Резникова Алексея, а также Торстена Пауля - члена набсовета "Укрэксимбанка".
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