"Епіцентр" очікує ріст продажів у дні Чорної п'ятниці на 100%

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Національна мережа торговельних центрів застосує нові логістичні можливості та маркетингові інструменти залучення покупців.

Глобальний марафон знижок у мережі "Епіцентр" стартує в середу 27 листопада та триватиме до неділі 1 грудня. Знижки на товари досягатимуть 70%.

Національна мережа "Епіцентр", що налічує 56 торговельних центрів по всій Україні, цього року до "Чорної п’ятниці" тестуватиме нові маркетингові пропозиції для покупців.

Знижки на товари досягатимуть 70%

Головна фішка, яку готує мережа — у покупців буде можливість купити обрані товари лише за 10% вартості завдяки акції "-90% твої". Покупці обиратимуть скретч-карти з економією 90% на один товар з певної категорії. Як пояснюють в мережі, це може бути як диван чи побутова техніка, так і товари для дому.

Ще одне рішення, яке запровадить мережа – "Розпродаж для своїх". 26 листопада власники карток "Вигода" першими отримали акційні пропозиції про акції в мережі.

"Проаналізувавши за допомогою програмного забезпечення покупки власників карток лояльності "Вигода" (понад 65-80% покупок у мережі здійснюється з картою лояльності), ми змогли сформувати для клієнтів вигідні пропозиції саме на ті товари, які їм потрібні. Так, найпопулярнішими категоріями в минулому році, окрім електроніки та побутової техніки, сантехніки, були ламінат, фарби, керамічна плитка, освітлення та меблі", - говорить заступник генерального директора, директор з роздрібної торгівлі "Епіцентр К" Володимир Гончаров.

Хоча фактично Чорна п'ятниця триватиме п’ять днів, пік клієнтської активності в мережі фіксується саме в п'ятницю. У минулому році продажі на "Чорну п'ятницю" виросли вдвічі.

"Для ритейлу Чорна п'ятниця – це той час, коли він повинен показати свою лояльність до покупців, забезпечивши не тільки вигідні цінові пропозиції та акції, а й відмінний сервіс", - зазначає Володимир Гончаров.

Проаналізувавши досвід 2018 року, коли "Епіцентр" вперше запропонував знижки на весь свій асортимент товарів, було прийнято рішення підсилювати логістичні процеси, а також ввести автоматизацію складських та інших процесів забезпечення.

Логістичні можливості мережі дозволять забезпечити максимальний асортимент, швидкість доставки та зручність для клієнта.

Завдяки сучасній автоматизованій системі управління та конвеєрній стрічці, обробка та відвантаження замовлення відбувається менш ніш за 30 хвилин. У подальших планах компанії будівництво фулфілмент-центрів у регіонах України.

Завдяки впровадженню автоматизації процесів та нових маркетингових інструментів у цьому році мережа торговельних центрів "Епіцентр" очікує ріст продажів у дні Чорної п'ятниці на 100%.