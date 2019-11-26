НАБУ затримало 7 працівників митниці

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали 10 осіб за підозрою у порушенні митного законодавства, серед затриманих 7 співробітників органів митного контролю.



Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП затримали 10 осіб за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства", - повідомляють у НАБУ.

Як повідомляється, попередньо дії затриманих, серед яких 7 співробітників органів митного контролю, кваліфіковано за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) , ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів), ч. 1 ст 255 КК України (Створення злочинної організації).

НАБУ повідомляє, що детективи та прокурори здійснюють інші слідчі дії, пов'язані з встановленням обставин вчинення злочину.

Нагадаємо, що 26 листопада детективи національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського.



Економічна правда