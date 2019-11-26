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НАБУ затримало замначальника Київської митниці

Вівторок, 26 листопада 2019, 11:51

Детективи національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського.

Джерело: Facebook-сторінка Тупальського, поінформований співрозмовник УП

Дослівно Тупальський: "В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається.

Та в будь-якому разі я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена в черговий раз.

Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката".

Деталі: Водночас, за словами співрозмовника УП, Тупальського затримали.

Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним із найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.

За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти. 

В кінці 2018 року на початку 2019 року Тупальський виконував обов'язки керівника Одеської митниці. 

Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Нагадаємо: 

Українська правда

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митниця ДФС

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