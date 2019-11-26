НАБУ затримало замначальника Київської митниці
Детективи національного антикорупційного бюро затримали заступника начальника Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського.
Джерело: Facebook-сторінка Тупальського, поінформований співрозмовник УП
Дослівно Тупальський: "В цю хвилину в мене вдома відбуваються обшуки. Поки що я не можу точно сказати, в межах якої справи це відбувається.
Та в будь-якому разі я впевнений, що через короткий час безпідставність проведення обшуків і звинувачень, які сьогодні будуть лунати у ЗМІ в мій бік, буде доведена в черговий раз.
Спілкуватися мені доведеться через мого адвоката".
Деталі: Водночас, за словами співрозмовника УП, Тупальського затримали.
Справа, в рамках якої затримали митника, пов'язана з "одним із найвідоміших контрабандистів" України одеським бізнесменом Вадимом Альперіним, який нібито пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів.
За словами джерела УП, Альперіну вдалося втекти.
В кінці 2018 року на початку 2019 року Тупальський виконував обов'язки керівника Одеської митниці.
Знати більше: "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"
Нагадаємо:
- У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.
- Пізніше в НАБУ заявили, що бізнесмен пропонував детективам хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту. Через це в липні 2017 на нього відкрили справу.
- Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.
- У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.
- Крім того, апеляційний суд змінив Альперіну суму застави з 21 мільйона до 141 тисячі гривень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua