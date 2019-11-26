НАБУ задержало 7 работников таможни

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, среди задержанных 7 сотрудников органов таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства", - сообщают в НАБУ.

Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов), ч.1 ст 255 УК Украины (Создание преступной организации).

НАБУ сообщает, что детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

Напомним, что 26 ноября Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского.



Экономическая правда