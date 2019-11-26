Все разделы
Укр / Рус

НАБУ задержало 7 работников таможни

Вторник, 26 ноября 2019, 12:41

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, среди задержанных 7 сотрудников органов таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства", - сообщают в НАБУ.

Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов), ч.1 ст 255 УК Украины (Создание преступной организации).

НАБУ сообщает, что детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

Напомним, что 26 ноября Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НАБУ таможня

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Как на деревню к деду пришли": Бахматюк отрицает получение подозрения 13 ноября 2019, 17:22
Дело VAB Банка: НАБУ заочно сообщил о подозрении Бахматюку 13 ноября 2019, 13:35
"Дело банкиров": суд арестовал экс-сотрудницу НБУ на 2 месяца 13 ноября 2019, 10:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!