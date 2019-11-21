ЄБРР став власником 30% акцій в СК "Універсальна", "АРКС" і "АРКС Лайф"

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) в листопаді 2019 року став власником 30% "ХФФ Україна", якому належать страхові компанії "Універсальна", "АРКС" і "АРКС Лайф" для підтримки розвитку страхового сектора і конкуренції на ринку

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на сайт ЄБРР.

Згідно з релізом, інші 70% "ХФФ Україна" контролює Fairfax Financial Holdings Limited (Канада).

"Ця операція буде сприяти консолідації власності на сильно фрагментированном страховому ринку України, підтримці ринкової конкуренції і зростанню, дозволить операційним компаніям отримати вигоду від володіння стратегічним страховим інвестором і підтримає розвиток небанківського фінансового сектора в Україні", наголошується в повідомленні.

Уточнюється також, що ЄБРР є міноритарним акціонером СК "Універсальна" з 2011 року.