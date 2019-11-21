ЕБРР стал владельцем 30% акций в СК "Универсальная", "АРКС" И "АРКС Лайф"
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ноябре 2019 года стал владельцем 30% "ФФХ Украина", которому принадлежат страховые компании "Универсальная", "АРКС" и "АРКС Лайф" для поддержки развития страхового сектора и конкуренции на рынке.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина с ссылкой на сайт ЕБРР.
Согласно релизу, оставшиеся 70% "ФФХ Украина" контролирует Fairfax Financial Holdings Limited (Канада).
"Эта операция будет способствовать консолидации собственности на сильно фрагментированном страховом рынке Украины, поддержанию рыночной конкуренции и росту, позволит операционным компаниям получить выгоду от владения стратегическим страховым инвестором и поддержит развитие небанковского финансового сектора в Украине", отмечается в сообщении.
Уточняется также, что ЕБРР является миноритарным акционером СК "Универсальная" с 2011 года.
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