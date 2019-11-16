Голова "Укрексімбанку" допоміг легалізувати доходи посадовцям часів Януковича — СБУ

Главу "Укрексімбанку" Олександра Гриценка затримано за підозрою у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича.

Джерело: повідомлення Служба безпеки України у Facebook

Деталі: За даними СБУ, зловживаючи своїм службовим становищем, Гриценко вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів.

Дослівно: "Затримання відбувалося у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)".

Гриценка було затримано в межах чинного законодавства, наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання та забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами, заявили в СБУ.

Що передувало:

У суботу деякі ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.