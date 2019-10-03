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Кабмін і Нацбанк підписали меморандум про співпрацю

Четвер, 3 жовтня 2019, 18:04

Кабінет міністрів підписав меморандум про співпрацю з Національним банком, метою документу є спільне досягнення економічного зростання України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та голова Національного банку Яків Смолій підписали меморандум "про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання і цінової стабільності".

Згідно з документом, і НБУ, і Кабмін зобов'язалися спільно підтримувати зниження інфляції до рівня 5% з допустимим діапазоном відхилень +/- 1 п.п.

Гончарук заявив, що низька і передбачувана інфляція дозволить в середньостроковій перспективі знизити процентні ставки і оживити кредитування економіки.

"Розширення доступу бізнесу і населення до дешевих фінансових ресурсів, стане тим двигуном, який дозволить нам перезапустити економіку і прискорити її зростання. І це - та мета, яка об'єднує дві наші окремі інституції", - додав він.

У меморандумі також йдеться про розвиток фінансового ринку, підтримку антимонопольної політики і прозору приватизацію держпідприємств.

Окремим пунктом виділено дедоларизацію економіки і зменшення частки держави в банківському секторі до 20%.

Також НБУ та Кабмін домовилися постійно обмінюватися консультаціями та проводити зустрічі.

Економічна правда

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