Кабмин и Нацбанк подписали меморандум о сотрудничестве

Кабинет министров подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным банком, целью документа является совместное достижение экономического роста Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Национального банка Яков Смолий подписали меморандум "о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности".

Согласно документу, и НБУ, и Кабмин обязались совместно поддерживать снижение инфляции до уровня 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п.п.

Гончарук заявил, что низкая и предсказуемая инфляция позволит в среднесрочной перспективе снизить процентные ставки и оживить кредитование экономики.

"Расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. И это - та цель, которая объединяет два наших отдельных института", - добавил он.

В меморандуме также говорится о развитии рынка, поддержке антимонопольной политики и прозрачной приватизации госпредприятий.

Отдельным пунктом выделена дедолларизация экономики и уменьшение доли государства в банковском секторе до 20%.

Также НБУ и Кабмин договорились постоянно обмениваться консультациями и проводить встречи.

Экономическая правда