Кабмин и Нацбанк подписали меморандум о сотрудничестве
Кабинет министров подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным банком, целью документа является совместное достижение экономического роста Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Премьер-министр Алексей Гончарук и глава Национального банка Яков Смолий подписали меморандум "о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности".
Согласно документу, и НБУ, и Кабмин обязались совместно поддерживать снижение инфляции до уровня 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п.п.
Гончарук заявил, что низкая и предсказуемая инфляция позволит в среднесрочной перспективе снизить процентные ставки и оживить кредитование экономики.
"Расширение доступа бизнеса и населения к дешевым финансовым ресурсам станет тем двигателем, который позволит нам перезапустить экономику и ускорить ее рост. И это - та цель, которая объединяет два наших отдельных института", - добавил он.
В меморандуме также говорится о развитии рынка, поддержке антимонопольной политики и прозрачной приватизации госпредприятий.
Отдельным пунктом выделена дедолларизация экономики и уменьшение доли государства в банковском секторе до 20%.
Также НБУ и Кабмин договорились постоянно обмениваться консультациями и проводить встречи.
Экономическая правда
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