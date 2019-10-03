УЗ до кінця року запустить ще один поїзд Інтерсіті Київ – Херсон
Четвер, 3 жовтня 2019, 09:50
До кінця 2019 року Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті Київ - Херсон.
Про це 2 жовтня під час робочої поїздки до Херсона повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає прес-служба компанії.
"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку до Херсона, тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямку. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні поїзди Інтерсіті та нічний поїзд", - заявив керівник Укрзалізниці.
Нагадаємо, що в сполученні Київ – Херсон наразі курсують швидкісний поїзд Інтерсіті № 766 та нічний пасажирський поїзд № 102.
Економічна правда
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