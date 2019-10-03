Всі розділи
Укр / Рус

УЗ до кінця року запустить ще один поїзд Інтерсіті Київ – Херсон

Четвер, 3 жовтня 2019, 09:50

До кінця 2019 року Укрзалізниця запустить ще один швидкісний поїзд Інтерсіті Київ - Херсон.

Про це 2 жовтня під час робочої поїздки до Херсона повідомив голова правління УЗ Євген Кравцов, передає прес-служба компанії.

"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку до Херсона, тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямку. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні поїзди Інтерсіті та нічний поїзд", - заявив керівник Укрзалізниці.

Нагадаємо, що в сполученні Київ – Херсон наразі курсують швидкісний поїзд Інтерсіті № 766 та нічний пасажирський поїзд № 102. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укразалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ відкрила на Центральному вокзалі Києва зал очікування для військовослужбовців 1 жовтня 2019, 15:10
На Одеській залізниці виявили нестачу брухту на 800 тисяч 23 вересня 2019, 13:04
Завод Коломойського скаржиться на закупівлі палива УЗ і Міноборони 30 серпня 2019, 11:38
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!