У правлінні УЗ відбулись зміни

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Кабінет Міністрів змінив склад правління АТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться у постанові №1368.

Згідно з постановою, Кабмін припинив повноваження члена правління Романа Черницького у зв'язку з закінченням терміну повноважень. Також уряд тимчасово, на період до формування нового правління, але не більше ніж до 31 березня 2021 року, постановив обрати та призначити з 1 січня 2022 року членами правління "УЗ" Павла Цубера та Євгена Шрамка.

Окрім цього, Кабмін уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Почтарьова на підписання контракту з Олександром Камишіним, а Камишіна як главу компанії - з членами правління.

Нагадуємо:

17 грудня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вирішила звернутися до Кабінету Міністрів з проханням не продовжувати контракт з головою правління "Укрзалізниці" Олександром Камишіним. Про це ТСК зазначила у своєму листі до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля від 20 грудня.

Раніше Кабмін продовжив контракт із Камишіним на період до формування нового правління АТ "УЗ" (за поданням нового складу наглядової ради), але не більше ніж до 31 грудня 2021 року.

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а його наступником став ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова Олександр Камишін.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.